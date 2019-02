Nuove aggiunte al cast dell'anime di Kono Oto Tomare!

Con l'arrivo del #03 della rivista Jump SQ, mensile Shueisha dove è serializzato il manga di Kono Oto Tomare!, scopriamo nuovi dettagli sulla serie animata in arrivo il prossimo aprile.

Lo staff dell'anime di Kono Oto Tomare! aveva già divulgato in passato i doppiatori dei personaggi principali, che potete vedere qui di seguito:

Chika Kudo interpretato da Yuma Uchida;

Takezo Kurata interpretato da Junya Enoki;

Satowa Hozuki interpretata da Atsumi Tanezaki;

Tetsuki Takaoka interpretato da Yoshimasa Hosoya;

Mio Kanzaki interpretata da Shouta Aoi.

In aggiunta ai cinque protagonisti, la rivista di Shueisha ha mostrato i nuovi doppiatori che si sono uniti recentemente al cast. Saneyasu Adachi sarà doppiato da Haruki Ishiya, Michitaka Sakai avrà la voce di Makoto Furukawa, Kota Mizukawa sarà interpretato da Yuichi Iguchi e, infine, Sara Matsumoto e Daisuke Namikawa doppieranno rispettivamente Hiro Kurusu e Suzuka Takinami.

Kono Oto Tomare! arriverà sugli schermi televisivi giapponesi a partire da aprile, ma la serie sarà spezzata in due fasi: la prima parte di stagione sarà per l'appunto trasmessa nel periodo primaverile, mentre la seconda verrà mandata in onda a partire da ottobre. Lo staff è composto da Ryoma Mizuno (Saiyuki Reload Blast) alla regia, con Platinum Vision come studio di animazione, Ayumu Misao (Danmachi) si occuperà della sceneggiatura e Junko Yamanaka del character design. La sigla d'apertura sarà "Tone" di Aoi.