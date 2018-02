Nuove anticipazioni di Dragon Ball Super ci confermano cosa spingerà Vegeta a combattere

Il Torneo del Potere volge al termine, così come in generale la serie anime di. Lo scontro finale della competizione indetta da lord Zeno vede Goku e Vegeta contro Jiren il Grigio, ma pare che il prossimo episodio (il 128) avrà come protagonista il principe dei Saiyan: una nuova anticipazione sembra confermarlo.

Il nuovo numero di Weekly Shonen Jump, infatti, ha svelato una nuova sinossi dell'episodio 128 di Dragon Ball Super, che sarà trasmesso domenica 18 febbraio sulle reti nipponiche, diffuso da Fuji TV. La trama in questione è la seguente:

Vegeta continua a opporsi a Jiren, ma ormai in lui non è rimasto più un briciolo di forza. Sennonché, a terra e semi-incosciente, sente la voce di Bulma…

Queste anticipazioni confermano quanto vi abbiamo già detto in precedenza grazie alla preview fornita dal trailer dell'episodio 128 di Dragon Ball Super: a quanto pare Vegeta darà fondo a tutta la propria energia, spinto dalla voce della sua amata Bulma che lo spronerà a non gettare la spugna.

Ricordiamo che Dragon Ball Super terminerà a marzo con l'episodio 131, che per ora sembra segnare la conclusione definitiva della serie. Il franchise tornerà poi a dicembre 2018 con il nuovo film che vedrà per protagonista Yamoshi, il primo Super Saiyan della storia.