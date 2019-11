Le nuove bibite a tema Pokémon arrivano in Italia, ecco dove acquistarle e quanto costano

Dave's American Food, uno dei pochi rivenditori di cibo americano presenti in Italia, ha confermato che da oggi potete acquistare i nuovi soft drink dei Pokémon prodotti da Ocean Bomb. Le bevande sono al gusto di acqua frizzante arricchita con alcuni aromi a base di frutta, con quest'ultimi ispirati al tipo di Pokémon presente sulla lattina.

Ocean Bomb è una società Taiwanese produttrice di bevande varie trattate con biotecnologie, famosa soprattutto per via della sua partnership con l'anime in questione. Le lattine, acquistabili cliccando sul link disponibile in calce, costano circa 4 euro l'una più il costo della spedizione. La tariffa di spedizione è indipendente dal numero di articoli acquistati e aggiungerà sempre 6 euro al vostro totale.

Le lattine da 330 ml della Ocean Bomb presentano, come anticipato in precedenza, dei gusti ispirati al design dei Pokémon raffigurati. Quella di Bulbasaur ad esempio è una soda con acqua di mare frizzante al gusto di mela di Washington, mentre quelle di Squirtle e Charmender presentano rispettivamente i gusti di pera coreana e arancia.

Vi ricordiamo che recentemente Pokémon è tornato il tv con un nuovo anime, di cui è stata trasmessa da poco la prima puntata. Il nuovo progetto mostra per la prima volta un nuovo protagonista, Go, che in compagnia di Ash esplorerà la regione di Galar.

E voi cosa ne pensate di queste lattine? Ne proverete una? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui stiate seguendo l'anime inoltre, vi ricordiamo che è da poco uscita la preview della seconda puntata di Pokémon.