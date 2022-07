Nuove conferme di Tite Kubo: al centro le battaglie di Bleach e il tono della serie

Il trailer di Bleach: Thousand Year Blood War segna il punto d'inizio di un nuovo progetto, attesissimo e che negli ultimi anni ha latitato a causa del covid-19. Ma nelle ultime settimane ormai è un pieno di informazioni di ogni tipo, alcune provenienti dalla produzione e altre dall'autore originale, Tite Kubo.

È proprio il mangaka che spesso finisce al centro dei riflettori con dichiarazioni rilasciate in ogni dove e con interviste più approfondite che svelano la natura del nuovo anime di Bleach. Il mangaka ha spiegato alcune cose riguardo il design e le tinte che l'anime avrà: "L'animazione e il color design dell'arco della Thousand Year Blood War sarà differente da quello della serie precedente. Volevo che l'anime usasse una colorazione moderna e contemporanea, quindi siamo andati avanti e indietro diverse volte per capire. Penso che sarà un'esperienza visiva nuova e rinfrescante. Anche gli sfondi saranno nuovi."

Il tono della colorazione sarà quindi diverso da quello della serie precedente. E per quanto riguarda le battaglie di Bleach? "Ho deciso nella mia testa di concludere il manga in 15 anni. E con così tanti personaggi che apparirono nell'ultimo arco, c'erano tante scene di battaglia che non hanno trovato spazio nel manga. Quindi spero di aiutare a inserire quelle scene di nuovo per quanto possibile." I personaggi al centro di queste nuove battaglie saranno il gruppo di Bambietta Basterbine e altri che verranno scoperti in seguito, con Kubo convinto che lo studio farà buon uso di tutte le sue idee.

La prossima settimana arriveranno altre informazioni su Bleach grazie a Weekly Shonen Jump.