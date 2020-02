Nuove forme in Digimon Adventure Last Evolution Kizuna per Agumon e Gabumon?

Sono tante le forme dei Digimon, dallo stato baby a quello mega, introdotte nelle varie serie animate e dai videogiochi. Talvolta nel mondo digitale arrivano però stati paralleli o inediti, e il lungometraggio Digimon Adventure Last Evolution Kizuna sembra essere pronto per introdurre un nuovo genere di digievoluzione.

A svelarlo è l'ultimo teaser trailer pubblicato dalla pagina ufficiale del film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Come potete vedere in calce, nel tweet è presente un video di soli quindici secondi di durata. Sono tuttavia abbastanza per assistere alle fasi salienti dell'ultima avventura dei DigiPrescelti e dei loro Digimon, ma sulle note di "Butterfly" possiamo assistere anche all'ultima particolare digievoluzione.

Nei secondi finali del teaser, Agumon e Gabumon si trasformano in una forma ancora più umanoide mai vista prima. In Digimon Adventure Last Evolution Kizuna assisteremo quindi alla nascita di due Digimon mai visti che potrebbero nascere grazie alla fusione tra Tai e WarGreymon e tra Matt e MetalGarurumon.

Umani e Digimon riusciranno a combattere fianco a fianco in quest'ultima battaglia che li separerà per sempre? Il franchise tuttavia continuerà con il reboot Digimon Adventure: Psi, in arrivo ad aprile.