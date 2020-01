Nuove immagini del capitolo 56 di Dragon Ball Super!

Se da una parte l'uscita del videogioco Dragon Ball Z Kakarot ha sorpreso in maniera positiva gli appassionati del brand, dall'altro il rinvio della seconda stagione di Dragon Ball Super ha creato non poca delusione. Di recente però sono emerse immagini del capitolo 56, che promettono sviluppi interessanti per la storia narrata nel manga.

Gli eventi visti nelle pagine del capitolo 55 di Dragon Ball Super sembrano indicare la fine degli allenamenti di Goku e Vegeta, impegnati in due luoghi molto distanti dal pianeta Terra, dove intanto i primi scagnozzi dello Stregone Moro hanno fatto la loro apparizione, scontrandosi con il resto dei Guerrieri Z.

Nei post che potete trovare in fondo alla pagina, due utenti, @DbsHype e @tomatotti86 hanno condiviso alcune tavole del capitolo 56, mostrando una stupenda splash page in cui Gohan, Piccolo, Crilin, il Maestro Muten, Tenshinhan, Jiaozi, Jaco e molti guerrieri appartenenti alla Pattuglia Galattica, sono pronti ad affrontare gli avversari, sottoposti di Moro. Nello scontro interverranno anche gli androidi C-17 e C-18, e vedremo il ritorno di Gohan al fianco del suo maestro.

L'ultima pagina del capitolo fa vedere come Goku e Vegeta sembrino prossimi alla partenza dai rispettivi luoghi di allenamento. Ce la faranno i Guerrieri Z a respingere le squadre nemiche fino all'arrivo dei due Sayan?