Nuove immagini dei protagonisti di Digimon Adventure per il ventesimo anniversario

I fan di Digimon Adventure potranno finalmente godersi i protagonisti cresciuti dopo quasi vent'anni dalla prima messa in onda della serie nel 1999. Infatti, la Toei Animation produrrà un nuovo film del franchise nel 2019 proprio per festeggiare l'importante anniversario, e riporterà i protagonisti della prima serie in chiave adulta.

Come potete vedere dalle immagini in calce, gli otto Digiprescelti originali ormai sono entrati nei loro venti anni e diventando quindi i protagonisti con l'età più avanzata della serie. Con uno sfondo digitale alle spalle e le numerose immagini provenienti dai vari episodi di Digimon Adventure, i protagonisti ci mostrano cosa sono diventati e le carriere che hanno scelto già dal design che la produzione ha presentato.

Hiromi Seki, Katsuyoshi Nakatsuru e Kenji Watanabe, tre membri dello staff originale della Toei Animation che si occupò della serie del 1999, torneranno per far parte del progetto in uscita nel 2019 rispettivamente come supervisore, character designer e digimon designer. Il franchise dei Digimon partì nel giugno 1997 in Giappone tramite una linea di giochi simili al Tamagotchi, ampliandosi poi ai progetti di animazione di serie TV e film, oltre che videogiochi per varie piattaforme. L'ultimo progetto animato dedicato ai Digimon è stato il ciclo di film Digimon Adventure tri.