Nuove immagini leak di Dragon Ball Super 2: confermato il ritorno di Broly? (ESCLUSIVA)

Vi avevo raccontato, non molto tempo fa, di presunte immagini leak di Dragon Ball Super 2, diffuse online pochi giorni prima di aver ricevuto una mail anonima che conteneva informazioni sulla serie anime. Stavolta, però, siamo entrati in possesso di altri scatti trapelati che, almeno finora, non erano mai emersi in rete.

Ancora una volta, come già accaduto diversi giorni fa, ho ricevuto una mail anonima in cui un utente misterioso mi ha fornito ulteriori informazioni sul tanto agognato Dragon Ball Super 2, accompagnando il tutto con una nuova sequenza di immagini.

L'utente mi ha confermato che TOEI Animation avrebbe già terminato i lavori sull'adattamento anime di Moro, ma gli scatti in questione (che fanno eco a quelli pubblicati qualche giorno fa) corrispondono ad un blocco di puntate successive a quelle del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

Le immagini sono presenti in calce: oltre ad uno screen che sembra mostrare sprazzi di energia verde (che sia il Ki di Broly?), vediamo che gli altri screenshot confermerebbero il ritorno del brutale saiyan tra i ranghi dei Guerrieri Z. Inoltre, sembra che Whis deciderà di allenare lo stesso Broly utilizzando metodi simili a quelli impiegati con Goku e Vegeta, facendo indossare a Broly una particolare divisa che gli limita i movimenti.



Anche in questo caso, così come per le precedenti immagini, ho effettuato un rapido controllo incrociato con i frame principali del film Dragon Ball Super: Broly. Non c'è alcuna corrispondenza, dunque al momento escludo l'ipotesi di un fotomontaggio. Per quanto, poi, la qualità dei disegni non sia proprio eccezionale, trovo che il design di questi screenshot sia molto fedele a quello di Naohiro Shintani.

Cosa ne pensate? Ovviamente, come sempre, invito a prendere questi presunti leak con le dovute pinze. Non c'è ancora alcuna conferma sulla loro veridicità, né sull'esistenza di Dragon Ball Super 2 - non fosse per le criptiche parole del doppiatore giapponese di Vegeta.

A questo punto la Jump Festa non è poi così lontana...