Nuove immagini mostrano i nuovi villain della terza stagione di My Hero Academia

I fan stanno facendo il conto alla rovescia dei giorni che mancano al ritorno dell'anime di My Hero Academia . La terza stagione è prevista per i primi di Aprile, e il fandom si sta preparando per il suo debutto pieno di azione. Un sacco di nuovi personaggi saranno introdotti nella nuova stagione, ma non saranno tutti eroi.

No, My Hero Academia sta per introdurre una manciata di nuovi villain. Come potete vedere in calce alla notizia, una pubblicità per la prossima stagione dell'anime è stata rilasciata in Giappone questa settimana. Le immagini mostrano tre nuovi villain che i fan dei manga dovrebbero riconoscere.

All'estrema sinistra, i fan possono vedere Mustard nel suo solito costume nero con casco e maschera antigas. Moonfish è nel centro, imprigionato da un'inquietante camicia di forza nera. L'unica cosa scoperta di questo villain sono i denti che digrigna. Muscular è mostrato a destra in una canottiera rossa, con una spaventosa cicatrice sull'occhio sinistro.

Anche i doppiatori dei personaggi sono stati rivelati nell'annuncio. Kiyotaka Furushima interpreterà Mustard mentre Shuuhei Matsuda e Kosuke Takaguchi interpreteranno rispettivamente Moonfish e Muscular. Se non avete familiarità con questi villain, dovreste sapere che giocheranno una parte importante nella prossima stagione di My Hero Academia. L'anime sta per adattare l'arco narrativo "School Trip" del manga, in cui vengono introdotte queste reclute dell'Unione dei Villain.

Nell'arco, il trio tende un'imboscata agli eroi della U-A Academy durante un viaggio di allenamento estivo.