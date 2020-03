Nuove indescrizioni su The Seven Deadly Sins 4, svelato il periodo di uscita?

The Seven Deadly Sins 4 si farà, è ufficiale. Ma quando arriverà esattamente la conclusione delle avventure di Meliodas e compagni, e chi curerà l'adattamento anime? Alcune di queste domande dovrebbero aver trovato risposta grazie a BoarHat, noto insider della community, e al subreddit di Nanatsu no Taizai.

Secondo quanto riportare dall'affidabile fonte reperibile in calce, la quarta ed ultima stagione di The Seven Deadly Sins dovrebbe debuttare nel mese di ottobre 2020. La serie sarà verosimilmente composta da due cour e adatterà l'arco narrativo New Holy War (già coperto in parte dall'ultima stagione), quello dello scontro con il Re Demone e il finale. La terza stagione ha coperto circa 60 capitoli in 24 episodi, dunque è plausibile che gli ultimi settanta vengano adattati senza troppe sbavature.

I ragazzi di Studio Deen dovrebbero tornare a lavorare sulla serie personalmente, sollevando dall'incarico lo studio di animazione Marvy Jack, a cui sarà riservato un ruolo di contorno. Non essendoci ancora comunicati ufficiali, vi invitiamo a prendere tutte queste notizie con le pinze.

E voi cosa ne pensate? Seguirete l'ultima stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il manga si concluderà il prossimo 25 marzo, e che sono da poco disponibili gli spoiler dell'ultimo capitolo di The Seven Deadly Sins.