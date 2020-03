Nuove informazioni su Moriarty the Patriot, l'anime dedicato al nemico di Sherlock Holmes

Il sito ufficiale di Moriarty the Patriot, il nuovo anime di I.G Production tratto dalla serie manga di Ryosuke Takeuchi (All You Need is Kill) e Hikaru Miyoshi (Psycho-Pass), ha recentemente condiviso alcune novità sulla serie con protagonista la nemesi di Sherlock Holmes.

In calce potete dare un'occhiata alla prima Key Visual, in cui vengono mostrati James Moriarty e parte della sua famiglia adottiva, mentre in cima è disponibile il primo PV. Nuove informazioni hanno rivelato che la direzione dell'anime è stata affidata a Kazuya Nomura (Joker Game, Run with the Wind, Black Fox), mentre Tooru Ookubo (Sengoku Basara - Samurai Kings, Tokimeki Restaurant: Miracle6) si è occupato del design dei personaggi basandosi sulle illustrazioni originali di Miyoshi.

Attualmente non è stato svelato nulla nei riguardi del periodo di uscita e numero di episodi, anche se alcuni rumors parlano di una prima stagione distribuita nel 2020 e composta da un solo cour. L'ultima parola spetterà comunque al sito ufficiale.

Vi ricordiamo che Moriarty the Patriot conta attualmente undici Volumi pubblicati dal 2 agosto 2016 ad oggi. La storia segue le avventure di James e William Moriarty, due fratelli inglesi adottati da una famiglia di nobili. Il loro percorso criminale li porterà più volte a scontrarsi con Sherlock Holmes.

