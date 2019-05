Ebbene sì, ormai le avventure dei sette peccati capitali sono alle porte, in virtù della recente indiscrezione che ha annunciato l'arrivo dell'ultimo capitolo del manga. Ma se è vero che chiusa una porta si apre un portone, allora sarete ben lieti di sapere che sono trapelate online nuove informazioni su The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods.

Nonostante la mancanza verso uno degli shonen più sentiti nell'intero panorama nipponico stia per trovare la sua triste conclusione, è bello sapere che l'anime, invece, sta per tornare più forte che mai. Non sarà di certo un cambio di studio a fermare la serie televisiva più "peccaminosa" in circolazione. Infatti, la terza stagione animata del titolo dietro la mente di Nakaba Suzuki si sta arricchendo di succulenti novità.

A seguito di alcune indiscrezioni recapitate dal celebre leaker AnimeTherapy, pare che non solo The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods debutterà nella stagione autunnale, ma che inoltre trascinerà gli eventi della storia fino alla loro conclusione, mettendo un punto definitivo alla trama principale. Ciò potrebbe significare un numero consistente di episodi per questa terza serie, in quando dovrebbe coprire non pochi capitoli del fumetto ancora non adattati. Manca davvero, dunque, poco al ritorno di un graditissimo anime, che ha fatto del suo punto forte il dinamismo dei propri protagonisti, grazie soprattutto a Meliodas ed Elizabeth.

Siamo certi che la conclusione del manga, giunto ora al capitolo 309 di cui sono disponibili gli spoiler, creerà un profondo buco all'interno della rivista Weekly Shonen Magazine, la stessa di Fairy Tail e su cui è attualmente serializzata, che difficilmente verrà colmato tanto in fretta, data la longevità del titolo di Nakaba-sensei.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questa nuova stagione animata?