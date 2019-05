Nuove maglie di Hunter x Hunter in arrivo a maggio!

Come tutti i fan sapranno la serie di Hunter x Hunter non è tra le più fortunate. Infatti, a cause dei frequenti problemi di salute dell'autore, il manga ha subito negli ultimi anni ripetute pause nella pubblicazione. Nonostante ciò, l'interesse verso la serie non è diminuito e il merchandise legato al franchise continua ad espandersi.

Solamente pochi giorni fa, abbiamo potuto ammirare la nuova stupenda action-figure di Killua, realizzata da Tatsumaki Studio. Mentre ora, prodotte dal brand di moda giapponese Uniqlo, che si occupa principalmente di realizzare abiti casual distribuendo non solo in Giappone, ma anche nel resto del mondo, ha annunciato l'arrivo di una serie di maglie a tema Hunter x Hunter.

La serie pubblicata sulle pagine di Weekly Shonen Jump che racconta la storia del cacciatore Gon e suoi compagni, riceverà una nuova line di t-shirt composta da quattro differenti design. Come potete vedere nei post in calce alla notizia, i fan saranno sicuramente soddisfatti.

Andando nel dettaglio, una delle maglietta ci mostra i profili dei capelli di Gon e Killua, passando poi per un primo piano di una delle carte di Hisoka con la sua silhouette al centro. Il terzo design ci presenta Kurapika dalla spalle in sù, con gli occhi illuminati di rosso e infine l'ultima raffigurante il tatuaggio della Brigata Fantasma con il numero 4 al centro, appartenente a Hisoka.

Le magliette saranno disponibili da maggio, nonostante non sia indicata una data precisa, al prezzo di 900 yen (circa 7,30 euro al cambio attuale). Se ve lo foste perso, vi consigliamo un tenero cosplay di Killua e la sorella Alluka, che farà sicuramente felici i fan della serie.