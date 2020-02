Nuove pagine a colori mozzafiato per il manga di Demon Slayer - Kimetsu no yaiba

Demon Slayer è ormai una vera macchina da soldi. Iniziata la corsa al successo nel 2019, divenendo un vero e proprio fenomeno, anche in questo 2020 sta continuando a macinare record su record. Non solo il volume 18 ha superato nelle vendite l'ultimo di sua maestà One Piece ma è il primo manga ad aver conquistato la top 10 Oricon.

Davvero raramente era successo che una serie animata riuscisse a portare tanta notorietà a un manga prima di allora quasi sconosciuto e forse solo con Demon Slayer tale notorietà è stata così vertiginosa da diventare un vero e proprio caso editoriale. Arrivati a questo punto non si può considerare più un successo passeggero, anzi, l'uscita del primo lungometraggio animato di Demon Slayer molto probabilmente non farà altro che accrescere ancor di più la notorietà della serie ideata da Koyoharu Gotōge.

E mentre si aspetta anche la notizia e la conferma di una seconda stagione TV, si spera sulla stessa eccellente qualità che ha reso grande la prima, il manga continua ad andare avanti. Con Tanjiro e Nezuko che mettono anima e corpo nella ricerca di una cura per guarire la natura demoniaca di quest'ultima, mentre si lasciano alle spalle una scia di demoni morti.

Negli ultimi capitoli il protagonista è alle prese con uno dei demoni più forti che abbia mai incontrato e proprio per onorare tale evento sono state disegnate pagine a colori che riportano il confronto tra i due, nel classico stile febbricitante e dinamico che ha reso grande Demon Slayer, come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo e pubblicata dall'account Twitte ufficiale del Weekly Shonen Jump.

E voi cosa ne pensate di questa serie? L'anime vi è piaciuto e la controparte cartacea? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.