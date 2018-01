Nuove prove attendono Goku e Gohan negli episodi 123 e 124 di Dragon Ball Super!

Dal momento che i combattenti ancora in gara presso il Torneo del Potere indetto dai duesono ormai una manciata, il rematch più atteso dai fan di Dragon Ball Super appare sempre più imminente. I nuovi spoiler emersi in rete, infatti, anticipano due scontri alquanto pericolosi per i nostri Saiyan...

È già trascorso qualche mese da quando Jiren il Grigio ha sconfitto Goku, innescando involontariamente il risveglio dell’Ultra Istinto del Saiyan... Un power-up che il difensore della Terra, in seguito, ha sfoggiato anche nello scontro con la potente Kefla del Sesto Universo, ma che ancora oggi non controlla liberamente. Proprio per questo motivo, alle porte del rematch che inizierà domenica prossima, il Saiyan potrebbe non riuscire a fare di meglio... Dopotutto, lo scorso episodio ha dimostrato ancora una volta che la differenza tra il Pride Trooper e i nostri eroi, in termini di potere, è ancora troppo vasta.

Animage e FujiTV hanno recentemente diffuso delle nuove sinossi relative agli episodi 123 e 124 di Dragon Ball Super cui assisteremo rispettivamente il 14 ed 21 gennaio. Ve le proponiamo di seguito.

Dragon Ball Super #123 - Piena padronanza del corpo e dello spirito! Goku e Vegeta!!

Goku ingaggia un nuovo scontro con Jiren. Nonostante Goku ricorra a tutti i suoi trucchetti, Jiren riesce a evitare ogni attacco Goku lancia dei colpi simili al Kienzan in tutte le direzioni, ma anche questo tentativo non sortisce effetto. In seguito, Vegeta scatena tutto il proprio ki ed emette un bagliore azzurro.

Con Vegeta ferito, Goku sfida nuovamente Jiren. Goku attacca l’avversario teletrasportandosi molte volte e cercando di confonderlo con molte sfere energetiche, ma…?!

Dragon Ball Super #124 - Un attacco tempestoso e feroce! Gohan combatte con le spalle al muro!!

Gohan soccorre Freezer nella feroce battaglia contro Dyspo dell’Undicesimo Universo. I due sono alla mercé di Dyspo e dei suoi movimenti fulminei?!

Come anticipato anche dal trailer del prossimo episodio, anche Goku, dopo Vegeta, non si dimostrerà dunque all’altezza dell’avversario, ma durante la puntata i due guerrieri supereranno il limite del Super Saiyan Blue, ottenendo una nuova trasformazione che molto probabilmente si rivelerà il Super Saiyan Blue Full Power già introdotto nel manga del sensei Toyotaro nella saga di Trunks del Futuro.

La settimana successiva, invece, Gohan correrà in soccorro di Freezer, non sapendo che il tiranno intergalattica, come rivelato da una recente sinossi, cercherà di allearsi coi Pride Trooper per assicurarsi la propria sopravvivenza e al contempo distruggere Goku e gli odiati Saiyan... Ma Freezer riuscirà nel suo intento o la sua terrificante proposta sarà respinta dal trio al servizio di Lord Belmond?