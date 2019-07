Le nuove puntate di Fairy gone e Kono Oto Tomare! saranno pubblicate quest'autunno

Nel corso di un panel recentemente tenuto da Fumination durante l'Anime Expo 2019 è stato ufficialmente annunciato che le nuove puntate di Fairy Gone e Kono Oto Tomare!: Sounds of Life verranno pubblicate nel corso di quest'autunno.

La compagnia ha inoltre confermato che la quarta stagione della serie anime My Hero Academia sarà presentata in anteprima quest'autunno. Funimation ha anche annunciato di avere in programma la pubblicazione di una versione home video per la "prima stagione" di Yū Yū Hakusho, confermando inoltre la pubblicazione della "prima stagione" home video dedicata all'anime Fruits Basket, la quale sarà resa disponibile sia in edizione standard che in edizione limitata.

Fairy Gone è ambientato in un mondo dove i "Fairy Soldiers", esseri umani a cui sono stati impiantati gli organi di animali posseduti dalle fate per poterne sfruttare i poteri, sono stati creati al fine ultimo di sfruttarli in guerra. Tuttavia, dopo un lungo scontro, i Fairy Soldiers vengono infine liberati affinché possano trovare un posto nella società. Nove anni dopo la fine della guerra, una giovane donna di nome Maria viene reclutata a Dorothea, un'organizzazione dedita a trattare con la criminalità legata ai Fairy Soldiers che hanno scelto la malavita.

La serie anime Fairy Gone è stata originariamente annunciata dallo studio P.A.Works il 24 gennaio 2019 ed è stata proiettata in anteprima il 7 aprile 2019 su Tokyo MX, MBS, BS11 e AT-X. La serie è diretta da Kenichi Suzuki e scritta da Ao Jūmonji, con Haruhisa Nakata e Takako Shimizu a occuparsi del character design. Il musicista giapponese Know-Name (stilizzato come [K]NoW_NAME) si è invece occupato di comporre la colonna sonora ed ha eseguito l'opening theme. P.A. Works ha inoltre annunciato in queste ultime settimane che la serie vedrà anche il sopraggiungere di 8 volumi blu-ray e DVD.