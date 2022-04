Le nuove puntate di ONE PIECE e Naruto Shippuden arrivano su Crunchyroll

Come ormai da tradizione, nella prima settimana del nuovo mese Crunchyroll accoglie una nuova ondata di episodi sottotitolati di Naruto Shippuden e ONE PIECE. Dove eravamo rimasti con le avventure del biondo ninja del Villaggio della Foglia e con il pirata dal Cappello di Paglia?

Nel mese di marzo, su Crunchyroll è arrivata la Stagione 4 di Naruto Shippuden. La Saga di Hidan e Kakuzu: i distruttori immortali ha coperto fino all'episodio 88, ma ora è tempo di andare avanti. La piattaforma streaming dà il benvenuto alla quinta stagione, la Saga dell'arrivo del Tricoda. Questa ondata di puntate copre l'anime dall'episodio 89 al 112.

Dopo gli ultimi eventi, Naruto si è rotto un braccio alleandosi con la sua nuova tecnica. Sakura sta cercando di curarlo con le sue abilità mediche, ma la Quinta Hokage Tsunade è talmente preoccupata da proibire a Naruto di utilizzare nuovamente il suo jutsu. Nel frattempo, Hidan e Kakuzu sono alla ricerca del Tricoda, il cercoterio che si trova nel Villaggio della Nebbia.

È poi tempo di navigare per gli oceani in compagnia della ciurma più famosa degli anime. Lo scorso mese Crunchyroll ci ha portato verso la Saga di Dressrosa, ma questa volta è tempo di fare volta per gli archi Silver Mine e Zou.

Rufy non può proprio riposarsi, che viene subito richiamato all'azione. Nella saga di Silver Mine, il nostro pirata deve vedersela con un rapimento e un'accoppiata improbabile di pirati. E non solo. Parte anche l'arco Zou, l'inizio della storia dei Quattro Imperatori. Queste due stagioni di ONE PIECE, che si uniscono alle serie della stagione primaverile 2022 di Crunchyroll, coprono gli episodi dell'anime che vanno dal 742 al 782.