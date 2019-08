Nuove spettacolari illustrazioni per Chainsaw Man, manga dell'autore di Fire Punch

Piano piano, un capitolo dopo l'altro, Chainsaw Man si sta ritagliando sempre più un posto tra le fila di Weekly Shonen Jump. Manga tenebroso e molto diverso dagli shonen canonici, l'opera di Tatsuki Fujimoto, già autore di Fire Punch, sta riscuotendo sempre più successo, arrivando a pubblicare il tankobon numero 3 e una nuova pagina a colori.

La storia di Chainsaw Man, con Denji protagonista, passa da una copertina del volume 2 con Power in bella mostra a una con la professionista della divisione di difesa Himeno. In sfondo verde e con una tecnica di disegno diversa dalle precedenti, Tatsuki Fujimoto mette in mostra il personaggio con l'occhio bendato tra i più forti della divisione in cui è presente pure Denji e che ha preso sotto la sua ala il protagonista.

In più, per la popolarità e per promuovere l'uscita del suddetto tankobon in Giappone, Chainsaw Man ha ricevuto da Weekly Shonen Jump la possibilità di inserire nel capitolo 33 una nuova pagina a colori. Nel tweet che potete vedere in calce vediamo Aki, il ragazzo che ha appena stretto un patto con un nuovo demone che lo tiene già per il collo, mentre una scia di sangue sul petto gli forma una sorta di cravatta.

Chainsaw Man viene pubblicato ogni domenica sera alle 22:00 su MangaPlus in inglese, disponibile a livello globale, e su Weekly Shonen Jump ogni lunedì in Giappone. Quali saranno le nuove battaglie che Denji e gli altri membri dovranno affrontare con i demoni e i devilman?