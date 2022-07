Nuovi anime si aggiungono al palinsesto estivo di Crunchyroll

Per scappare dall'afa, Crunchyroll propone un programma niente male composto da serie anime in quantità e climatizzatore. Alle serie del palinsesto estivo 2022, si aggiungono altri tre titoli: ecco le novità che vedremo in streaming nel corso delle prossime settimane.

Da qualche tempo, Crunchyroll ha presentato il palinsesto dell'estate. Alle novità già annunciate, si aggiungono altre tre, attese opere che faranno compagnia agli spettatori in questi mesi bollenti. Il trittico, comprende Extreme Hearts, Hanabi-chan is Often Late e Love Live! Superstar!!.

Tratto dall'omonimo manga scritto da Ranpu Shirogane e illustrato da Mamimu, Hanabi-chan is Often Late è prodotto da Gaina, sotto la direzione di Hiromitsu Kanazawa. Lo staff, comprende Asami Sodeyama e Tsukasa Yatoki in qualitù di character designer e compositore della musica.

Extreme Hearts, segue le vicende di una cantante che si unisce a sportive di vario genere per prendere parte a una competizione in cui è ammesso l'uso di equipaggiamenti potenziati. Per scoprire la serie, ecco le protagoniste in tre trailer di Extreme Hearts.

La prima stagione di Love Live! Superstar!! è ambientata nel liceo femminile Yuigaoka. Inaugurato da pochissimo, non può contare su una storia famosa, su veterani o su una nomea a cui appellarsi per far iscrivere gli studenti. Cinque ragazze guidate da Kanon Shibuya, prendono parte allo "School Idol Project".