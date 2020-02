Nuovi anime per Netflix grazie alle collaborazioni con CLAMP e produttori di spicco

Netflix non si siede sugli allori e prosegue la sua acquisizione di licenze importanti tanto quanto la creazione di contenuti completamente inediti da presentare agli utenti della sua piattaforma. Il colosso dello streaming ha da poco aggiunto al catalogo i film Ghibli, ma stanno per arrivare collaborazioni importanti con altri nomi di spicco.

Netflix ha annunciato oggi martedì 25 febbraio che sta creando una partnership con sei creatori giapponesi in modo tale da poter espandere l'offerta in catalogo. Il servizio di streaming ha stretto accordi con le CLAMP, noto gruppo di autrici che ha portato tra gli altri manga e anime di assoluto rilievo come Card Captor Sakura, X, Code Geass, Clover, Magic Knight Rayearth e Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE.

Non c'è solo questo gruppo, ma anche tanti mangaka e romanzieri di eccezionale talento: Shin Kibayashi (Shonen Kindaichi no Jikenbo), Yasuo Ohtagaki (Moonlight Mile, Mobile Suit Gundam Thunderbolt), il regista e romanziere Otsuichi (Goth, Calling You, Zoo, Stare), Tow Ubukata (Le Chevalier D'Eon, Mardock Scramble, Psycho-Pass 2, Psycho-Pass 3) e Mari Yamazaki (Thermae Romae, Olympia Kyklos).

Tutti i contenuti che saranno sviluppati da Netflix in collaborazione con questi autori saranno disponibili in tutto il mondo in futuro. In particolare, le CLAMP hanno già preparato il character design di 20 personaggi che faranno il loro debutto in un progetto ancora non annunciato, mentre Kibayashi sta lavorando a un progetto di cui sta sviluppando la sceneggiatura. In attesa di scoprire quali novità riserverà la piattaforma, non perdetevi i titoli che debutteranno su Netflix a marzo.