Nuovi annunci per Star Comics: da Darling in the FranXX a Detective Conan

La casa editoriale italiana Edizioni Star Comics continua la sua campagna acquisti per arricchire il proprio catalogo di nuovi interessanti titoli. Gli Star Days 2021 continuano a rivelare sorprese e, in occasione del secondo Reveal e Question Time, sono trapelate le ultime novità in arrivo per il nostro Paese.

Dopo le novità annunciate neanche una settimana fa per ONE PIECE, senza considerare gli annunci dell'Hanami Festival 2021, Star Comics continua a rimpolpare il proprio palinsesto che si arricchisce di manga interessanti e nuove edizioni. Senza indugiare ulteriormente, dunque, i nuovi annunci qui seguono:

Detective Conan - New Edition : da settembre 2021 torna il giovane detective con gli occhiali in una nuova edizione, imperdibile per gli amanti della saga e coloro che vogliono recuperare il capolavoro di Gosho Aoyama ;

: da settembre 2021 torna il giovane detective con gli occhiali in una nuova edizione, imperdibile per gli amanti della saga e coloro che vogliono recuperare il capolavoro di ; Kazuo Umezz's Horror Theater : la raccolta di storie brevi dell'iconico maestro in 2 volumi che raggiungerà gli scaffali nostrani a partire dal mese di ottobre;

: la raccolta di storie brevi dell'iconico maestro in 2 volumi che raggiungerà gli scaffali nostrani a partire dal mese di ottobre; Uzaki-chan want to hang out : La commedia di Take, tuttora in corso, inizierà anch'essa a partire dal mese di ottobre;

: La commedia di Take, tuttora in corso, inizierà anch'essa a partire dal mese di ottobre; Adou di Amano Jaku: La nuova opera sci-fi del maestro arriverà sempre ad ottobre e Star Comics descrive la trama quanto segue: "La bella e sboccata Riko è una ragazza un po' frivola che sbarca il lunario come commessa in un minimarket. Mentre si sta precipitando al lavoro in motorino, finisce per soccorrere un bambino sconosciuto che, spinto in strada durante i disordini causati da una sommossa popolare, rischiava di finire investito da un camion. Il ragazzino però, anziché ringraziare, si trincera dietro un ostinato mutismo, restando immobile in mezzo alla strada e tappandosi addirittura le orecchie. Ritrovandolo ancora lì dopo essere uscita in anticipo dal lavoro, decide di portarlo alla più vicina stazione di polizia, dove scopre che il ragazzino non compare in alcun archivio dell'anagrafe... È solo l'inizio di un'improvvisa escalation di eventi drammatici e inspiegabili, che precipiterà la malcapitata Riko al centro di una colossale caccia all'uomo! Ma perché un tale dispiegamento di forze militari per un semplice ragazzino?";

Chiude gli annunci Darling in the FranXX, l'adattamento cartaceo dell'omonimo anime a cura di Kentaro Yabuki, artista celebre per To Love-Ru e Black Cat. L'opera conclusa e raccolta in 8 volumi sarà disponibile in tutte le fumetterie a partire da ottobre 2021;

