I nuovi Big Three della rivista Weekly Shonen Jump

Nei primi anni 2000, la rivista Weekly Shonen Jump poteva contare su ben tre manga che dominavano le classifiche di vendita. Parliamo di One Piece, Naruto e Bleach di Tite Kubo. Insieme venivano chiamati "Big Three". Quali sono adesso i Big Three della rivista? Vediamolo insieme.

Con la conclusione di Naruto di Masashi Kishimoto nel Novembre del 2014 e di Bleach di Tite Kubo ad Agosto 2016, l'epoca dei Big Three pareva essersi conclusa, lasciando al solo One Piece il compito di scalare le classifiche. In un nostro articolo, abbiamo suggerito che i nuovi Big Three potessero essere One Piece, My Hero Academia e Black Clover, ma i recenti successi di vendita davvero clamorosi di un altro manga hanno cambiato le gerarchie interne della rivista. Parliamo infatti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che sta ottenendo un enorme successo. Il manga di Koyoharu Gotouge ha venduto 1 milione di copie in 7 giorni, diventanto il terzo manga ad ottenere questo risultato insieme a One Piece e L'Attacco dei Giganti. Un successo strepitoso che non accenna a diminuire la sua portata e che, siamo sicuri, porterà ad altri traguardi adesso che è giunto al suo climax.

Quindi gli attuali Big Three della rivista sono One Piece, My Hero Academia e Demon Slayer. Con gli ultimi due che stanno per avviarsi alla conclusione, pensate ci saranno altri manga che affinacheranno One Piece? Potrebbe essere Spy X Family la nuova hit della rivista? Fatecelo sapere nei commenti.