I nuovi character design di ONE PIECE ci mostrano nel dettaglio la ciurma dei mugiwara

La saga di Wanokuni è attesissima da tutti gli spettatori e si preannuncia già come un arco che cambierà completamente il mondo di ONE PIECE. Mancano pochi giorni ormai alla trasmissione del primo episodio, in programma per domenica 7 luglio, ma possiamo nuovamente ammirare i character design dei personaggi protagonisti.

Infatti sono stati divulgate nuove illustrazioni relative alla ciurma protagonista di ONE PIECE. I nove membri hanno ricevuto nuovi indumenti, come Oda ormai è abituato a fare in quasi ogni saga caratteristica. Stavolta l'ambientazione è simile a quella del Giappone feudale, con un paese isolazionista e tradizionalista dove spopolano samurai e ninja, shogun e geisha.

Proprio a queste figure del Giappone ormai passato si è ispirato Oda per i nuovi design che potete vedere in calce: quasi tutti i personaggi indossano i kimono, uno degli abiti tipici giapponesi, mentre qualcuno risalta come Chopper che indossa i panni di un ninja, mentre Nami quelli di una kunoichi. Nico Robin, invece, grazie al suo ruolo, si è calata perfettamente nei panni di una geisha. Da notare inoltre come quasi tutti i personaggi abbiano tentato di riprodurre la famosa capigliatura in stile samurai con il codino sulla testa.

Cosa pensate del nuovo arco che sta per approcciarsi in ONE PIECE?