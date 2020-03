Nuovi cosplay dai fan di Bleach: stavolta è il turno di una provocante Ichigo Hollow

Dopo un lungo tergiversare, Weekly Shonen Jump ha rivelato i progetti su Bleach. Dopo una presentazione online, è stato infatti rivelato che gli ultimi volumi del manga di Tite Kubo saranno adattati in un anime per celebrare il ventesimo anniversario dell'opera. Ovviamente i fan di tutto il mondo hanno festeggiato per la notizia.

Si sono riaccesi quindi gli animi nei confronti di Bleach e, pertanto, i fan hanno iniziato a dedicare nuovamente tanta attenzione al franchise. Per questo negli scorsi giorni stanno emergendo in rete tanti cosplay inediti da ogni parte del mondo e, chi più chi meno, in molti diventano virali. All'elenco dei cosplay a tema Bleach si aggiunge Katsu.ucosplay.

Il personaggio che la ragazza ha deciso di interpretare è il protagonista del manga e dell'anime, Ichigo Kurosaki. Solo che la versione che ha voluto mettere su è quella con la maschera da Hollow e con un piglio più provocante. I lunghi capelli arancioni infiammano la foto mentre si nota a primo impatto la maschera da Vizard che occupa metà del viso della cosplayer. Il vestito è quello solito da shinigami, anche se Katsu.ucosplay non esita a farlo scendere un po' accennando qualche centimetro di seno. Nella mano destra invece risalta Tensa Zangetsu, la storica spada nera e sottile che viene sfoderata quando il protagonista utilizza il suo Bankai.

Questo travestimento fa da contraltare a un altro cosplay su Ichigo Kurosaki che ha colpito i fan nei giorni scorsi.