Nuovi dettagli su Digimon Adventure, il film del ventesimo anniversario della serie

Sono passati venti anni dalla prima messa in onda di Digimon Adventure, ma i fan non hanno mai dimenticato la saga. Per celebrare questo traguardo, la produzione ha annunciato pochi giorni fa dell'arrivo di nuovo lungometraggio che vede i protagonisti della prima serie nella loro fase adulta.

Abbiamo osservato per la prima volta il nuovo design qualche giorno fa grazie alla presentazione sulla rivista, ma non sapevamo nulla delle notizie di contorno. Oggi, grazie alla traduzione di Will the Will, possiamo riportare il contenuto delle didascalie al fianco di ogni personaggio e il commento del produttore del nuovo film di Digimon Adventure.

Joe: è riuscito a passare gli esami d'ammissione...!? Un ventitreenne la cui scelta di carriera è molto interessante.

Mimi: un'avvenente ventunenne vestita con abiti alla moda!

Izzy: un ventunenne che sta bene in giacca e cravatta!? Starà già lavorando?

Matt: Matt ha sempre la sua espressione calma e quieta. Sembra che intorno a lui aleggi anche un'aura più gentle!?

Tai: Mostra ancora la sua acconciatura storica. La sua espressione mostra accuratamente la sua personalità senza preoccupazioni!

Sora: 22 anni. Ha deciso di dedicarsi all'arte dell'Ikebana!? Il kimono le calza a pennello!

T.K.: ormai ha 19 anni ed è cresciuto, è anche più alto del suo fratello maggiore Matt!?

Kairi: la sua personalità innocente c'è ancora, sembra abbia già le idee più chiare di quanto le abbia il fratello Tai!

I protagonisti vengono accompagnati dalla frase: "E così parte una nuova storia! Tai e gli altri bambini sono cresciuti! In che genere di avventura si getteranno stavolta?"

Il film di Digimon Adventure, per ora ancora senza titolo ufficiale ma col temporaneo Theater Version Digimon Adventure, vede il ritorno di diverse figure che hanno lavorato alla serie originale, come Hiromi Seki, Katsuyoshi Nakatsuru e Kenji Watanabe. Proprio su Katsuyoshi Nakatsuru, la produzione ha rilasciato un commento: "abbiamo chiesto a Nakatsuru-san di disegnare i personaggi con proporzioni più realistiche, in opposizione al design di Digimon Adventure e Digimon Adventure 02. Anche se non possiamo rivelare ancora i dettagli, volevamo che questi design amplificassero l'immagine di ogni bambino da proiettare agli spettatori, la quale avrebbe mostrato cosa sta facendo ora ognuno dei bambini a quell'età e quali sono i loro obiettivi futuri."

Non si conosce ancora la data di uscita del nuovo film dedicato ai Digimon, i mostri digitali, ma essendo stato programmato per il ventesimo anniversario, la prima proiezione dovrebbe avvenire nel 2019. È il nuovo film del franchise successivo alla serie di lungometraggi di Digimon Adventure tri.