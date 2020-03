Nuovi dettagli sul misterioso anime sci-fi EX-ARM: Key Visual, teaser e periodo d'uscita

La trasposizione animata di EX-ARM, precedentemente annunciata per la generica "estate 2020", debutterà nel mese di luglio secondo quanto annunciato pochi istanti fa dall'autore HiRock. In data odierna è stata condivisa anche la prima Key Visual ufficiale, in cui vengono mostrati i character design di Akira Natsume e dell'androide Alma.

La storia segue le avventure del suddetto Akira, un liceale con un profondo odio verso i robot. Dopo essere stato investito ed ucciso in un incidente stradale, il protagonista si risveglia all'interno di un'avanzatissima macchina mortale in cui viene conservato il suo cervello. Akira unisce le forze con la poliziotta Minami Uezono, in modo da recuperare i suoi ricordi ed il suo corpo.

Il manga di HiRock e Shinya Komi si è definitivamente concluso nell'agosto del 2019, con la pubblicazione del quattordicesimo ed ultimo Volume. Un sequel, intitolato EX-ARM EXA, è ancora in fase di pubblicazione su Grand Jump.

Attualmente non è stato rivelato alcun dettaglio sulla produzione dell'anime: staff, studio d'animazione e voci dei personaggi sono quindi avvolti nell'ombra. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al teaser di lancio, in cui vengono mostrate alcune scene a colori tratte dall'opera originale.

Nel caso in cui voleste recuperare la serie di manga, non dimenticatevi di dare un'occhiata al recente spin-off EX-ARM Another Code.