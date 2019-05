Nuovi dettagli sul prossimo capitolo di Death Note di Takeshi Obata

Death Note è indubbiamente un titolo must per gli amanti di anime e manga. Fece subito furore su Weekly Shonen Jump tra la fine del 2003 e metà 2006, conquistandosi anche un anime e tanti volumi venduti. A distanza di anni, la serie è stata arricchita con volumi e speciali e altri capitoli autoconclusivi, e a breve ne arriverà uno ulteriore.

Come vi avevamo già annunciato qualche giorno fa, Takeshi Obata sta preparando un nuovo capitolo autoconclusivo di Death Note, probabilmente l'opera più famosa a cui abbia mai partecipato come illustratore. Finora non si conoscevano nuovi dettagli, ma Jump SQ, rivista shonen mensile di Shueisha arrivata oggi ufficialmente nelle fumetterie nipponiche, ci svela nuovi dettagli sul ritorno degli shinigami.

Proprio di shinigami si parlerà nel prossimo capitolo autoconclusivo di Death Note, che vedrà il ritorno di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata sull'opera. Infatti, come annunciato dalla rivista, la storia narrerà di come gli shinigami influenzino le persone sulla Terra e cosa comporta la loro discesa in questo mondo. La storia verrà inclusa nella mostra preparata per il trentennale del disegnatore Takeshi Obata, che si terrà a Tokyo tra il 13 luglio e il 12 agosto. Non si sa ancora se una parte della storia verrà serializzata anche sulla rivista Jump SQ, dove attualmente è in corso Platinum End, oppure sulla rivista Weekly Shonen Jump che diede i natali alla serie originale oppure se sarà esclusiva della mostra in arrivo.