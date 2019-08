Nei nuovi fumetti di Batman è Jason Todd a guidare la squadra di supereroi

Le serie dedicate al Cavaliere Oscuro sono numerose, tra le prossime uscite possiamo trovare la collana scritta da Sean Murphy di cui è possibile vedere il trailer dedicato a Batman: Curse of the White Knight. Scopriamo invece quali sono le ultime novità della nuova saga dal titolo: "Event Leviathan".

Il terzo numero dell'opera è partito subito con il piede sull'acceleratore: abbiamo potuto assistere infatti all'inseguimento tra Jason Todd e la squadra capitanata da Batman. L'allievo di Bruce Wayne è riuscito però a sconfiggere il suo maestro, Robin, Green Arrow, Plastic Man, Lois Lane, The Question e Manhunter, affrontandoli dopo essersi buttato dal tetto di una casa, confermando la sua grande abilità nei combattimenti in aria.

Una volta che i vari personaggi si sono ritrovati all'interno del nascondiglio di Superman, la verità viene finalmente a galla: Jason riesce a spiegare la sua versione dei fatti e a far capire agli altri come in realtà non sia lui il loro vero avversario.

La vera identità di Leviathan è ancora un mistero, i protagonisti degli albi quindi dovranno usare tutte le loro risorse per affrontare la crisi creata dal potente e anonimo villain della serie.

Se siete interessati alle avventure dell'Uomo Pipistrello ma non siete molto preparati sull'argomento, vi consigliamo il nostro speciale sull'universo DC Comics, tra cui le varie serie di Batman.