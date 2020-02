Nuovi Funko Pop in arrivo nel 2020 per My Hero Academia!

Il successo di My Hero Academia sembra inarrestabile, sia grazie alla strepitosa quarta stagione attualmente in corso, e che presto vedrà l'inizio dell'arco narrativo del Festival Culturale, e presto arriverà anche Heroes Rising nelle sale cinematografiche. Un anno molto promettente per l'opera di Horikoshi, che avrà anche dei nuovi Funko Pop!

La Funko ha infatti comunicato al Toy Fair 2020 di New York l'arrivo di nuove figure da collezione dedicate sia agli Heroes che ai Villains apparsi nella serie. Oltre ai personaggi più importanti sono state annunciate anche edizioni normali per Best Jeanist, Deku in abiti scolastici, Endeavor, Kurogiri, Ashido, Shigaraki, All For One, Todoroki, Toga e Overhaul, mentre ad All Might sarà dedicata una bellissima e speciale statua di 25 cm.

Una novità che riguarda tutta questa nuova linea di figure è il fatto che si illumineranno al buio, rendendo ancora più epici queste piccole e deformate riproduzioni di uno dei manga più di successo degli ultimi anni. I singoli pezzi e l'intera collezione sono già preordinabili, e l'uscita è prevista per il prossimo luglio.

In calce potete trovare l'annuncio ufficiale di Funko sul loro account Twitter. Ricordiamo che My Hero Academia è attualmente all'episodio 18 della quarta stagione e nel prossimo continuerà la preparazione per l'importante Festival Culturale.