Nuovi Funko Pop di Dragon Ball ed Evangelion annunciati per Il Comic-Con

Il San Diego Comic-Con è alle porte, e nuovi Funko Pop di Dragon Ball ed Evangelion saranno disponibili all'acquisto, in esclusiva per la fiera americana.

In particolare le nuove figure di Dragon Ball faranno riferimento alla serie Z, di seguito ecco il comunicato ufficiale della fiera:

" Portati a casa i tuoi personaggi preferiti, disponibili in edizione esclusiva solamente al San Diego Comic-Con in versione Funko Pop. Vegeta in rosso scarlatto e Gotenks sotto forma di spettro."

Il principe dei Saiyan in colorazione rossa cromatica sarà acquistabile presso l'evento e attraverso Hot Topic come esclusiva. Per quanto riguarda Gotenks, anch'esso sarà disponibile in fiera per poi essere venduto attraverso Box Lunch. Oltre a Dragon Ball, altre serie come RWBY e Neon Genesis Evangelion riceveranno dei Funko Pop esclusivi.

Infatti, una figure di Ruby Rose sarà disponibile all'acquisto presso il Comic-Con, mentre i fan della serie di Hideaki Anno potranno mettere le mani sulla nuova figure di Asuka. L'eroina dai capelli rossi è realizzata nella sua classica uniforme scolastica, e oltre alla fiera sarà ottenibile su Hot Topic.

Queste non sono le uniche figure in esclusiva alla fiera, che ha già annunciato diversi personaggi Marvel inediti presenti in loco. Per ora sono spuntati fuori i nomi di Wong, Minn-Erva, Gamora, e Man-Thing, ma nulla vieta che avvicinandosi all'apertura dell'evento possano venir annunciate nuove action figure.



Rimanendo in tema Dragon Ball, date un'occhiata alla nuova action figure del Grande Mago Piccolo, ritratto anche in una splendida illustrazione ufficiale.