Nuovi guai in My Hero Academia, le anticipazioni mostrano il ritorno di vecchi nemici

I pericoli sono sempre tanti quando si ha a che fare con i villain, specie se si parla di un gruppo organizzato. Overhaul ha riunito criminali formidabili sotto la sua ala e sta facendo di tutto per far risplendere la Yakuza come un tempo. Midoriya e gli altri personaggi di My Hero Academia però non stanno a guardare.

My Hero Academia 4x10 si intitolerà "La trasferta" e arriverà sulla piattaforma streaming VVVVid sabato 21 dicembre, alle ore 20:00 con sottotitoli in italiano. Lasciatisi alle spalle gli scontri di Suneater e Red Riot, Izuku e gli altri eroi professionisti continuano la loro intrusione nel quartier generale dello Shie Hassaikai, mentre Mirio Togata procede da solo verso Overhaul.

I pericoli arrivano sia per il giovane eroe, che sembra avere qualcuno che lo osserva alle spalle, che per il protagonista di My Hero Academia. Per quest'ultimo, sembra infatti che siano tornati dei vecchi nemici per l'occasione, mentre il palazzo continua a trasformarsi per effetto del quirk di uno degli otto proiettili dell'organizzazione.

Riusciranno gli eroi a superare anche quest'ostacolo e stoppare finalmente i piani del malvagio Overhaul? In alto alla notizia potete osservare il trailer in questione.