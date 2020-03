Nuovi membri si aggiungono ai Savage Avengers la serie Marvel Comics

Nel numero 14 di Savage Avengers di Marvel Comics, in uscita negli Stati Uniti il prossimo mese di Giugno, apprendiamo che la squadra di Conan il barbaro conterà due nuovi membri tra le sue fila. Andiamo a scoprire chi sono.

Si trattano del Fenomeno e di Black Knight. Ai Savage Avengers occorrono infatti personaggi che attingono i loro poteri dalla magia per poter fronteggiare lo stregone Kulan Gath, protagonista di uno dei momenti più forti della Marvel Comics e un drago asgardiano. E chi meglio di Black Knight e del Fenomeno per fronteggiare un drago? Questo sembra proprio un periodo fortunato per Cain Marko, visto che si è trovato protagonista di una serie personale, in cui si troverà anche ad affrontare Hulk, scritta da Fabian Nicieza e disegnata da Ron Garney.

Per quanto riguarda Black Knight, lo troveremo nel prossimo grande film del Marvel Cinematic Universe interpretato da Kit Harington, ossia Gli Eterni personaggi creati dal geniale Jack Kirby nel 1976. Riusciranno i Savage Avengers a portare a termine la loro missione? Lo sparemo sul numero 14 della testate in uscita a Giugno.

Nel frattempo, a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus che sta colpendo anche gli Stati Uniti (terzo paese per numero di contagiati ad ora) la Marvel Comics sta studiando misure cautelative per tenere attivi i negozi di fumetti.