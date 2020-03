Nuovi personaggi in Castlevania 3. Saint Germain è stato il più apprezzato dai fan

La terza stagione di Castlevania si è rivelata più intrigante del previsto. E non solo per la trama in se, ma soprattutto per quello che è stato costruito intorno. Come i tantissimi Easter Egg scovati o anche l'introduzione di molti nuovi personaggi, alcuni dei quali hanno saputo guadagnarsi un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Tra i nuovi sicuramente ve n'è uno che più di tutti si è saputo far amare e se ancora non l'hai capito, stiamo parlando di Saint Germain, l'enigmatico viaggiatore che si unisce al duo Trevor - Sypha, alla caccia di demoni.

Come abbiamo detto compare per la prima volta in questa terza stagione, e incontra i guerrieri sopracitati in un villaggio in cui adoratori di Dracula ne invocano il ritorno tra una moltitudine di demoni. Germain si trova lì in quanto con astuzia si è infiltrato tra i ranghi della setta per trovare informazioni, una volta dentro però, scopre molto più di quanto si sarebbe aspettato: la Porta dell'Inferno. Così chiamando a raccolta Trevor e Sypha, insieme combattono l'orda di demoni con l'obiettivo di richiudere il portale.

Per chi non lo sapesse Saint Germain è un viaggiatore del tempo, ossessionato soprattutto dal Corridoio Infinito (di cui abbiamo parlato in altri articoli), un luogo sospeso tra lo spazio tempo in cui è possibile accedere in altre realtà e in altre linee temporali. Appare una volta nel sesto episodio della terza stagione di Castlevania, mentre durante un sogno Germain si ritrova a camminare lungo il corridoio alla ricerca della donna amata, donna che scopre essere in una dimensione fatta di orologi e ingranaggi. Come abbiamo visto il pretesto delle dimensioni e delle linee temporali sfasate ha dato modo al produttore e allo scrittore della serie di inserire tantissimi Easter Egg. Come quello su Le Bizzarre Avventure di JoJo, o quello su Gateway degli X-Men.

Il viaggiatore del tempo è stata una bella ventata d'aria fresca in una serie in cui a fare da padrone erano guerrieri come Trevor Belmont e Sypha, per questo, e per molti altri motivi, i fan sperano in un suo ritorno anche nella quarta stagione di Castlevania, se mai verrà confermata.

