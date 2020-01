I nuovi personaggi di Kingdom si mostrano nelle key visual in tutta la loro autorità

La terza stagione di Kingdom è ormai alle porte. Da aprile partiranno gli episodi dell'anime ispirato la manga di Yasuhisa Hara tornerà nelle televisioni nipponiche a diversi anni di distanza, ma soprattutto con lo Studio Pierrot completamente rinnovato nello staff di animazione, uno dei punti critici delle passate stagioni.

Per proporre al meglio il nuovo anime di Kingdom, negli scorsi mesi si stanno avvicendando diverse notizie, in particolare sullo staff ma anche sui doppiatori e i personaggi che verranno introdotti nella terza stagione o che ritornano dagli episodi già trasmessi.

Il sito ufficiale di Kingdom ha rivelato key visual per tre nuovi personaggi che esordiranno proprio durante la prossima stagione, più uno ulteriore che ritorna invece da Kingdom 2. Nella galleria in calce ci sono Li Mu, personaggio interpretato da Toshiyuki Morikawa e che ha già fatto diverse apparizioni nei due anime precedenti di Kingdom; Shun Shin Kun con la voce di Yuya Uchida; Kan Mei con la voce di Miou Tanaka; Ka Rin con la voce di Atsuko Tanaka.

I tre personaggi introdotti in Kingdom saranno di discreta importanza considerato il loro ruolo di leader militari dello stato di Chu. L'arco dell'Alleanza sta per farci rivedere Xin in azione, cosa vi aspettate dalla stagione 3 di Kingdom?