Nuovi personaggi e nuovi look per i protagonisti di ONE PIECE nell'arco narrativo di Wano

Con l'arrivo del 20° anniversario di ONE PIECE si preannuncia un'estate ricca di sorprese per i fan del pirata più famoso in tv. Dopo aver letto i commenti di Oda sul film One Piece: Stampede andiamo a vedere le più recenti indiscrezioni su uno degli anime più famosi di sempre.

La nuova e bizzarra regione di Wano, protagonista del recente trailer di ONE PIECE, porta con sé l'arrivo di tutta una serie di personaggi mai visti, come potete ammirare nella cartolina presente in fondo alla notizia. Il nuovo compagno pronto ad aiutare la Grande Flotta di Rufy ad affrontare i pericoli dell'isola di Wano sarà Tano, figura dal design molto particolare, che siamo sicuri troveremo tra i personaggi principali del nuovo arco narrativo.

Oltre alle nuove facce possiamo anche vedere le inedite vesti assunte da personaggi quali Trafalgar Law, Kinemon, Raizo e Kanjuro ideate dal character designer Midori Matsuda adatte a perdersi e mescolarsi tra la folla abitante del mondo ideato da Eichiro Oda.

Sono numerosi i progetti portati avanti dal mangaka giapponese, che non accenna a diminuire il ritmo di lavoro di una delle opere più longeve dell'industria di fumetti del Giappone, come dimostra l'uscita della copertina del numero 93 di ONE PIECE.

