Nuovi risvolti in My Hero Academia 4: due gruppi villain danno vita a un'alleanza letale

L'episodio 5 di My Hero Academia 4 è andato in onda lo scorso sabato e ha messo in scena nuovi fronti nella continua lotta col crimine. A fare da protagonista è stato indubbiamente Eijiro Kirishima, lo studente del liceo Yuei che, insieme a Fat Gum e Suneater, ha affrontato un gruppetto di villain che però possedevano un'arma inedita.

La prima volta che League of Villain e Shie Hassaikai si sono incontrati è finita in un bagno di sangue che ha visto morti e feriti da una parte e dall'altra. L'episodio 2 di My Hero Academia era terminato con l'ago della bilancia pendente verso il gruppo di yakuza.

A pochi episodi di distanza, però, i due leader tornano a parlarsi e, stavolta, sembrano convergere verso un obiettivo comune. In My Hero Academia 4x05, Tomura Shigaraki decide di allearsi con il gruppo rivale, prestando quindi il nome della League of Villain. Tuttavia, ciò che chiede in cambio è di conoscere tutto il loro piano per poter capire se ne vale la pena.

Shigaraki verrà quindi a conoscenza dei proiettili capaci di annullare i quirk, un'arma che sarà sicuramente centrale in tutta questa quarta stagione di My Hero Academia. Come proseguirà quest'unione d'intenti? I due capi saranno in grado di collaborare tra loro?