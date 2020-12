Nuovi scontri per i Mugiwara in ONE PIECE 998: tutti i match in corso

L'introduzione dei Tobi Roppo avvenne quasi all'inizio della saga di Wanokuni di ONE PIECE, quando furono presentati X-Drake e Page One sull'isola. Il duo di pirati si è poi unito al resto nei recenti mesi, quando tutta la storia si è spostata a Onigashima. Abbiamo quindi fatto la conoscenza del gruppo di sei al completo.

Ma soltanto in ONE PIECE 998 i Tobi Roppo sono davvero scesi tutti e sei i combattenti sul campo di battaglia. X-Drake, Ulti, Page One, Black Maria, Sasaki e Who's Who sono inoltre tutti trasformati, mettendo in bella mostra i loro Frutti del Diavolo Ancestrali.

Ovviamente i Tobi Roppo si sono trasformati per mettere alle strette i loro nemici, in particolare i pirati di Cappello di Paglia. Mentre il traditore X-Drake che ora è passato dalla parte dei protagonisti sta proteggendo Chopper, la maggior parte del capitolo interessa i tre ex capitani che non erano ancora stati mostrati nella loro versione trasformata.

Il primo scontro è quello tra Franky e Sasaki, col cyborg che ha ricevuto il compito di affrontare l'uomo pesce da Yamato. Sasaki si è trasformato in un triceratopo e ora la battaglia entrerà nel vivo. Ha seguito poi l'ufficialità della battaglia tra Sanji e Black Maria. Il cuoco era stato catturato nella tela del ragno già in ONE PIECE 997, ma anche imprigionato deve per forza affrontare le nemiche. Infine l'ultimo scontro mostrato nel capitolo è quello tra Jinbe e Who's Who. L'uomo mascherato con il Frutto del Diavolo modello Smilodonte sembra già conoscere l'ex Shichibukai e potrebbero esserci molte rivelazioni in questo scontro.

L'ultima apparizione è dedicata a Ulti e Page One, anche loro nella versione dinosauri, mentre vanno alla ricerca di Nami e Usopp. Chissà chi rivedremo di loro in ONE PIECE 999.