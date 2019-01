Nuovi screenshot inediti introducono i prossimi nemici di Fairy Tail

In attesa che l’anime di Fairy Tail riprenda la propria programmazione regolare, l’account ufficiale su Twitter della serie ha pubblicato quattro screenshot inediti e tratti infatti dalla prossima sigla di apertura dell’anime.

Visionabile in calce all’articolo, le quattro immagini ci mostrano innanzitutto il perfido Zeref, nonché alcuni elementi della sua guardia personale: i micidiali Spriggan 12. Fra questi troviamo dunque Jacob Lessio, un uomo di mezza età che si dice sia molto esperto nell’arte dell’assassinio, seguito a ruota libera da un’affascinante donna pressoché identica alla spadaccina Erza Scarlet di Fairy Tail.



Il quarto ed ultimo screenshot, infine, vede la co-protagonista Lucy Heartphilia in compagnia di Brandish μ, ma a giudicare dalle loro espressioni tristi, si direbbe che le due nemiche non siano affatto animate da intenzioni bellicose. Ma cosa potrebbe mai accomunare la potente fanciulla degli Spriggan 12 all'attraente Maga degli Spiriti Stellari di Fairy Tail?

Superata la pausa di fine anno, la terza ed ultima stagione di Fairy Tail tornerà in onda domenica 6 gennaio sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni settimana ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in italiano. Cantata dalla banda maschile THE RAMPAGE from EXILE TRIBE, la nuova sigla di apertura, intitolata “DOWN BY LAW”, esordirà invece il 13 gennaio, con la messa in onda della puntata 291.