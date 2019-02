Nuovi spoiler de L'Attacco dei Giganti anticipano una sconcertante tragedia

In attesa che il mensile nipponico Bessatsu Shōnen Magazine edito da Kōdansha proponga ai lettori il 114° capitolo de L’Attacco dei Giganti, la fonte Twitter @SPManga1 ha recentemente fornito ai propri follower una serie di gustose anticipazioni sul contenuto nel nuovo capitolo di Hajime Isayama.

Come i fan ricorderanno, lo scorso capitolo de L’Attacco dei Giganti ha proposto ai lettori un sanguinoso colpo di scena: nel tentativo di sfuggire alla custodia del capitano Levi, Zeke ha trasformato in giganti i fedeli sottoposti dell’ufficiale, che di conseguenza si è visto costretto a sterminarli. Pertanto, anche la fuga di Zeke ha subito un brusco arresto, in quanto il fratellastro di Eren è stato legato come un salame e in seguito fortunato da un furioso Levi.



Consultabili in calce all’articolo, il nuovi spoiler del capitolo 114° de L’Attacco dei Giganti suggeriscono che questo esplorerà il passato di Zeke, che a quanto pare, quand’era ancora un bambino, rivelò al proprio istruttore le intenzioni rivoltose dei suoi genitori. Nel presente, invece, il fratellastro di Eren si farà saltare in aria, ma non è chiaro se così facendo incontrerà o meno la propria fine.



Sfortunatamente persino Levi rimarrà coinvolto nell’esplosione, e gli spoiler suggeriscono addirittura il fan-favorite potrebbe morire o comunque perdere alcuni arti del proprio corpo. Invitando i lettori a prendere con le pinze quest’ultima informazione, vi ricordiamo che il capitolo 114° de L’Attacco dei Giganti verrà pubblicato ufficialmente il prossimo 9 febbraio.