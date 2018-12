Nuovi spoiler per ONE PIECE, capitolo 929, Orochi fa la sua mossa

Già qualche giorno fa, durante la Jump Festa, Eiichiro Oda aveva deciso di mostrare sul palco una delle tavole che troveremo in ONE PIECE 929. Ora sono anche arrivati i primi leak da uno dei più informati insider del settore, Redon. Attenzione agli spoiler dopo il salto.

Grazie ai tweet di SP Manga che potete vedere in calce, posiamo vedere le traduzioni del noto insider di ONE PIECE Redon, sempre dedito a raccogliere in anticipo le informazioni dei capitoli in uscita.

Del capitolo 929 avevamo già visto la tavola in cui Zoro ha la compagnia di un nuovo personaggio, un ladro che non dovrà più preoccuparsi del cibo ora che lo spadaccino è con lui. A questa si aggiunge la copertina di Weekly Shonen Jump, che ci ha mostrato un Rufy bello grande in cover, attorniato da tutti gli altri personaggi più o meno famosi della rivista. Ora sappiamo che ONE PIECE sarà il primo manga nel nuovo numero della rivista che, ricordiamo, uscirà ufficialmente il prossimo anno, e gli saranno dedicate le importantissime pagine di apertura a colori. Proprio su queste prime pagine colorate possiamo vedere la ciurma di Oda tutta in versione samurai.

Il capitolo 929 si intitolerà "Lo shogun Kurozumi Orochi" e, come si può vedere da uno dei tweet in calce, verrà finalmente mostrato il potenziale antagonista principale di questa saga insieme al noto imperatore Kaido. Orochi si mostra come un uomo in là con gli anni, con notevoli rughe e denti piuttosto grandi, ma con dei piccoli incisivi, una corona portata sbilenca sulla testa e due grossi baffi. Al castello, lo shogun sta parlando con niente poco di meno che la CP0, la quale adesso può fare accordi diretti con lo shogun grazie alla scomparsa di Donquijote Doflamingo, col beneplacito del governo. Il gruppo della CP0 presente a Wa no Kuni è di tre membri, due dei quali sono già stati visti a Dressrosa, mentre il terzo indossa una maschera hawaiiana. Orochi dice di volere le navi da guerra e anche Vegapunk, forte della sua alleanza con Kaido, pertanto la CP0 non può arrabbiarsi per le sue richieste arroganti, dopo spara a uno dei tre membri dell'intelligence governativa che però sembra essere rimasto illeso. Inizia la festa, con Orochi attorniato dai cortigiani.

Da un'altra parte, Franky riceve l'informazione che l'artigiano per cui lavora ha venduto una decina d'anni fa la piantina della casa di Kaido. Franky decide di andarsene, così da poter chiedere al banco dei pegni dove trovare lo schema della casa, sapendo così che la piantina si trova a Kuri, e chiede a Kinemon quali sono i piani futuri. Inuarashi e la sua squadra di moschettieri, con Wanda e Carrot, ha rubato un sacco di cibo dai subordinati di Kaido, lasciando una nota che dice "Shutenmaru, capo dei banditi della montagna". Zoro viene seguito da un uomo fino alla capitale dei fiori.

Proprio nella capitale, stanno arrivando i subordinati di Kaido che sono venuti ad uccidere il padrone del banchetto di soba. Sanji e Trafalgar Law, ancora sul posto, stanno per affrontare X-Drake e Pageone. A loro si aggiunge Basil Hawkins. Il capitolo 930 di ONE PIECE sarà sicuramente all'insegna di scontri di alto livello, considerato il nuovo trio arrivato ad affrontare i pirati protagonisti.