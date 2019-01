Nuovi spoiler di Sword Art Online: Alicization anticipano un evento imprevedibile

Manca ancora qualche giorno alla messa in onda del 17° episodio di Sword Art Online: Alicization, ma nel frattempo sono già spuntati in rete i primi spoiler e gli screenshot della prossima puntata, che appunto anticipano un evento imprevedibile...

Come saprete se avete già visionato l’episodio di Sword Art Online: Alicization trasmesso lo scorso 26 gennaio, Eugeo e Kirito si sono ritrovati finalmente faccia a faccia con Alice, che un tempo è stata una loro amica d’infanzia. Poiché la fanciulla è stata “riprogrammata” affinché serva fedelmente la perfida Quinella, i due spadaccini si sono visti costretti ad affrontarla in combattimento. Nella mezzo della lotta, tuttavia, sia Kirito che Alice sono caduti all’esterno della torre...



Consultabili in calce all’articolo, i nuovi quattro screenshot tratti dalla puntata di sabato prossimo, intitolata “Un patto d’armistizio”, rivelano che Alice e Kirito, al fine di uscire dalla terribile situazione in cui si sono cacciati, si concederanno una breve tregua. Di conseguenza, la ragazza potrà finalmente trascorrere del tempo assieme allo spadaccino, e non è detto che questo non possa instillare in lei qualche ragionevole dubbio su Quinella e sul perché non ricordi praticamente nulla della sua vita passata.

Vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization è trasmesso in Italia sulla piattaforma di streaming di VVVVID, che ogni sabato ce ne propone una nuova puntata con audio originale e sottotitoli in italiano.