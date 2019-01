Nuovi spoiler di The Rising of the Shield Hero annunciano un duello

Subito dopo la messa in onda del terzo episodio dell’anime intitolato The Rising of the Shield Hero sono spuntate in rete le prime immagini e la sinossi ufficiale della puntata che potremo visionare su Crunchyroll il 30 gennaio 2019. Tutti i dettagli dopo il salto!

A giudicare dagli screenshot, si direbbe che Motoyasu stia per sfidare a duello il personaggio di Naofumi, affinché liberi la fanciulla introdotta nella puntata di The Rising of the Shield Hero intitolata "La piccola schiava" e trasmessa soltanto lo scorso 16 gennaio.



The Rising of the Shield Hero - Episodio 4 - Ninna nanna all’alba

Data: 30 gennaio 2019

30 gennaio 2019 Trama: "Mentre l’Onda del Disastro scompare, Motoyasu sfida Naofumi a duello nel bel mezzo di un banchetto tenuto nel castello di Melromarc. Motoyasu pretende che Naofumi restituisca immediatamente la libertà a Raphtalia, poiché gli eroi non dovrebbero usare degli schiavi. Tuttavia..."

Diretto da Takao Abo (Norn9) presso lo studio d’animazione Kinema Citrus (FLCL Alternative), The Rising of the Shield Hero è sceneggiato da Keigo Koyanagi (Regalia: The Three Sacred Stars) mentre Masahiro Suwa (Chaika the Coffin Princess) adatta l’originale character design di Minami Seira.

Lanciata in Giappone lo scorso 9 gennaio, la serie è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni mercoledì ce ne propone una nuova puntata doppiaggio in lingua originale e sottotitoli in italiano.