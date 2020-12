Nuovi trailer e poster per Evangelion 3.0 + 1.0: i protagonisti alla loro ultima storia

Il mito di Neon Genesis Evangelion nato negli anni '90 non finì con la serie TV, né lo fece con i seguenti film riepilogativi o The End of Evangelion. Studio Khara e Hideaki Anno tornarono su questo universo tra mecha e filosofie con il progetto Rebuild. Con l'arrivo di Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time stavolta giungerà davvero la fine.

Rinvio dopo rinvio, in particolare a causa del Covid che quest'anno ha costretto a produzioni più lente, Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time che era stato programmato per giugno 2020 è stato costretto a slittare di diversi mesi. La produzione ha comunicato però la data di uscita ufficiale di Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time.

Con un mese all'arrivo nelle sale giapponesi, adesso sono stati distribuiti i nuovi poster e trailer per Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time. In pochi secondi, col video che potete vedere nel tweet in basso, rivediamo Shinji, Asuka, Rei e tutti gli altri personaggi che ormai ben conosciamo sulle note di One Last Kiss di Utada Hikaru.

Nei due tweet in basso sono invece disponibili la key visual di Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time in giapponese e in inglese, dove si nota una spiaggia bianca in riva al mare dove ci sono soltanto Shinji, Rei, Asuka, Kaworu e Mari. Quella che colpisce di più è probabilmente la scritta "Bye Bye, all of Evangelion", confermando la chiusura definitiva di questo universo che ha conquistato tanti fan in tutto il mondo.