I nuovi Villain di My Hero Academia sapranno differenziarsi dagli antagonisti visti finora

Nel corso della sua lunga corsa, la grande epopea di My Hero Academia, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kohei Horikoshi che ha visto anche il sopraggiungere di un adattamento anime largamente apprezzato, ha permesso ai fan di entrare in contatto con una miriade di personaggi diversi e ben caratterizzati.

Non solo i tanti protagonisti presenti sono tutti stati capaci - chi più, chi meno - di far breccia nel cuore del pubblico, ma anche i diversi Villain andati susseguendosi di capitolo in capitolo sono riusciti a farsi enormemente apprezzare. Shigaraki, Stain, Overhaul, ognuno di questi personaggi ha saputo presentarsi con gran forza, mettendo in mostra una personalità unica e carismatica dove però si è sempre trovato un punto di contatto, distruggere i Pro Hero.

Ora che My Hero Academia Stagione 4 si prepara a introdurre due nuovi Villain, ovvero La Brava e Gentle Criminal, sembra però che qualcosa sarà sostanzialmente diverso. Le due new entry nel cast rappresenteranno infatti una sorta d'importante boccata d'aria fresca che l'opera visto che il loro obiettivo non è quello di cambiare il mondo, quanto piuttosto quello di conquistarne l'attenzione. Fama e fortuna, ottenere un posto nella storia, essere ricordati nei secoli, ecco ciò a cui i nostri nuovi avversari puntano, una differenza sostanziale rispetto ai tanti altri Villain visti finora che si rispecchia anche nei loro Quirk, sicuramente pericolosi ma meno votati alla violenza, quanto piuttosto al dare spettacolo.

Insomma, per una volta gli studenti del Liceo Yuei potranno muoversi con un po' più tranquillità, seppur senza mai abbassare la guardi. Prima di salutarvi, vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della 18° puntata di My Hero Academia Stagione 4.