Nuovi X-Men, nuovo Wolverine: presentato il logo inedito

Dawn of X si sta mostrando un grosso reboot degli X-Men, come da programma. La storia messa in piedi da Jonathan Hickman, dopo la conclusione delle prime due testate House of X e Powers of X servite per gettare le basi, si sta ampliando con nuovi fumetti. Abbiamo visto Excalibur, gli X-Corp e ora vedremo anche l'eterno Wolverine.

La Marvel sta lanciando la nuova serie di Wolverine come membro della seconda ondata di titoli a marchio Dawn of X. Nella giornata di oggi 13 novembre, la Casa delle Idee ha mostrato ufficialmente il nuovo logo preparato da Tom Muller, questo per allineare il design del logo di Wolverine a quello delle altre serie arrivate o in arrivo nel nuovo universo X-Men.

Wolverine numero 1 farà il suo esordio a febbraio 2020 e possiamo vedere in calce la copertina preparata. Benjamin Percy sarà lo scrittore della serie, mentre Adam Kubert e Victor Bogdonavic lavoreranno al comparto dei disegni.

Queste le parole di Percy sulla nuova opera: "Tutti abbiamo quel personaggio che amiamo più di chiunque altro. Quello che teniamo stretto da libri o film e che commemoriamo anche con delle T-Shirt o con dei tatuaggi. Quello con cui ci relazioniamo come la versione alternativa di noi stessi. Per me è quel solitario ringhioso, gobbo, peloso, puzzolente, muscoloso, che sa di whiskey che vive nei boschi del gelido nord. È Logan. E anche se suona stucchevole, mi sembra giusto dire che scrivere Wolverine è un sogno che si avvera, una fantasia adolescenziale che si realizza. Non scherzo."