Ecco il nuovo adattamento della sigla di Evangelion, cosa ve ne pare?

Quando si parla di colonne sonore indimenticabili è impossibile non citare Zankoku na tenshi no these, opening di Evangelion ritenuta da molti una delle migliori composizioni musicali mai realizzate per un anime.

Zankoku na tenshi no these (Cruel Angel Thesis nella versione inglese) fu scritta nel lontano 1995 da Neko Oikawa, Hidetoshi Sato e Toshiyuki Omori ed originariamente interpretata dalla famosa cantante giapponese Yoko Takahashi; la traccia vinse negli anni successivi la sua pubblicazione un buon numero di premi e arrivò spesso prima nei sondaggi di popolarità riguardanti i migliori brani da karaoke giapponesi.

Non è una novità quindi che dopo il recente debutto su Netflix di Neon Genesis Evangelion lo staff dietro l'anime abbia pensato ad un nuovo arrangiamento della colonna sonora, che tornerà nuovamente in vendita in Giappone a partire dal prossimo 24 luglio.

Il nuovo arrangiamento vedrà l'introduzione dei tamburi "Taiko", dei popolari strumenti musicali giapponesi. Il pezzo si chiamerà "Cruel Angel's Thesis: MATSURI SPIRIT" e un'anteprima del brano è stata recentemente pubblicata sul canale youtube ufficiale di King Amusement Creative.

In Italia la situazione per l'anime non è delle migliori, visto che l'adattamento in lingua nostrana di Neon Genesis Evangelion ha sollevato diverse polemiche.