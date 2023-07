Nuovo anime per Black Butler: trailer e poster per la quarta stagione

Ci sono tanti manga che vengono pubblicati in Giappone. Molti di questi sono ambientati nello stesso arcipelago, tra slice of life, romcom e manga d'azione con un'orizzonte temporale limitato al periodo Edo o ad altri periodi storici. Tuttavia, ci sono anche manga famosi ambientati nella Londra vittoriana come il famoso Black Butler.

Kuroshitsuji, alias giapponese di questo manga, è un'opera creata da Yana Toboso e pubblicata mensilmente ormai da tantissimi anni: la sua serializzazione partì nel 2006 sulla rivista seinen di Square Enix GFantasy. La storia è ambientata nella Londra vittoriana ed è centrata attorno a Ciel Phantomhive, un giovane conte inglese con un passato oscuro. Ciel è assistito dal suo fedele maggiordomo Sebastian Michaelis, che nasconde un segreto sovrannaturale.

Chi non legge il manga ha scoperto Black Butler grazie all'anime. La prima stagione della serie fu prodotta da Aniplex e trasmessa tra il 2008 e il 2009, con altre due stagioni trasmesse tra il 2014 e il 2015 e un film proiettato invece nelle sale giapponesi nel 2017. L'anime di Black Butler era quindi in completo stop da sei anni, quando all'Anime Expo 2023 è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan della serie.

È stato rivelato il trailer della quarta stagione di Black Butler, che riporterà quindi il giovane Ciel Phantomhive e il suo diabolico cameriere Sebastian sul piccolo schermo. Sono poche le scene presentate in questo teaser, con i due protagonisti al lume di candela, ma intanto emerge che Black Butler 4 arriverà nel 2024 su Crunchyroll. Contemporaneamente, è stata rivelata una locandina con i due sul bordo di un campanile in una notte illuminata dalla luna.

Siete pronti al ritorno del diabolico duo di inglesi? Durante l'Anime Expo 2023 è stato presentato anche il trailer di Solo Leveling.