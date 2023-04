Nuovo anime per Cardcaptor Sakura: Clear Card, i dettagli sulla serie conclusiva

Cardcaptor Sakura è uno degli shojo più popolari in tutto il mondo. L'opera delle CLAMP, che fece il suo debutto nel 1996 con Kodansha, troverà finalmente conclusione. È stato annunciato l'anime conclusivo di Cardcaptor Sakura: Clear Card.

Nel corso dell'evento Sakura Fes è stato annunciato che l'adattamento animato di Cardcaptor Sakura: Clear Card otterrà presto un sequel. Questo nuovo progetto è catalogato come conclusivo, poiché adatterà la storia fino alla sua conclusione definitiva. Al momento non si hanno informazioni certe sulla produzione, ma si presume che l'anime verrà preso in carico da Madhouse Studio, già autore delle prime stagioni dell'anime.

Sequel dell'originale Cardcaptor Sakura: Clear Card prosegue le vicende dell'opera delle CLAMP, raccontando le nuove avventure di un Sakura ormai cresciuta e che frequenta le scuole medie assieme ai suoi amici.

La serie manga di Clearcaptor Sakura: Clear Card è stata lanciata sulla rivista di Nakayoshi di Kodansha nel giugno del 2016. Il volume finale della serie manga, edita in Italia da Star Comics, debutterà in Giappone il 13 ottobre 2023. L'anime che adatterà la parte conclusiva dell'opera dovrebbe dunque arrivare in contemporanea con la fine del manga, o al massimo nei primi mesi del nuovo anno. Vi ricordiamo che di recente Yamato Video ha doppiato in italiano Cardcaptor Sakura: Clear Card e che invece il classico Cardcaptor Sakura è disponibile alla visione in streaming su Netflix.