Un nuovo anime di Gundam verrà trasmesso il primo gennaio

L'importanza che le opere sui celebri robottoni hanno avuto nel mondo dell'animazione giapponese è enorme, tanto da far vincere al creatore di Gundam un premio indetto dall'Agenzia per gli Affari Culturali. E quale modo migliore di festeggiare questo traguardo se non con l'annuncio di una nuova opera?

Scopriamo infatti che il primo gennaio sarà condiviso sul canale YouTube di Sunrise un lungometraggio speciale, indicato con il titolo "Special Movie Project". Un utente di Twitter è riuscito a partecipare ad uno dei numerosi eventi di anteprima, rivelando che nel corso dell'appuntamento è stato mostrato uno spezzone del film, che re-immagina uno dei primi scontri tra robot visti nella prima stagione di Gundam.

I festeggiamenti per i 40 anni dell'opera continuano, dopo l'annuncio di nuovo merchandise dedicato alla serie, tra cui un modellino di Zaku visto in Gundam e una giornata interamente dedicata alla serie indetta dalla città di New York. Anche durante le prossime Olimpiadi di Tokyo sarà presente un'importante sorpresa: nella cerimonia di apertura infatti verrà lanciato un satellite contenente due gunpla, cioè due action figure che ritraggono i famosi robot visto nelle puntate dello show. Ricordiamo inoltre che è attualmente in produzione un film in live action dedicato al mondo di Gundam, edito da Legendary.