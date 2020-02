Il nuovo anime Listeners debutterà ad aprile, confermati 12 diversi Ending Theme

Il recente trailer di Listeners ha catturato l'attenzione di tutti gli amanti degli anime musicali che a quanto pare, potranno gustarsi ben 12 diversi Ending Theme durante la messa in onda della prima stagione. Il sito ufficiale ha inoltre mostrato il character design di tutti i personaggi, oltre ai nomi dei rispettivi doppiatori.

In calce potete dare un'occhiata alla grafica in cui sono stati mostrati tutti i compagni d'avventure dei nostri due protagonisti, oltre che alla visual con cui è stato confermato il periodo di uscita. Per quanto riguarda le sigle di chiusura, è stata confermata la presenza di 12 diversi pezzi musicali; ognuno sarà scritto, composto e prodotto da JUN e cantato dalla talentuosa Rie Takahashi (Megumin in Konosuba, Emilia in Re: Zero).

Casomai non la conosceste, vi ricordiamo che la trama dell'anime è stata descritta come segue: "In un mondo dove la musica non esiste, un giovane ragazzo incontra Myu, una misteriosa ragazza con un'entrata jack fissata sul suo corpo. Quando questa verrà collegata per la prima volta ad un amplificatore, succederà qualcosa che cambierà il mondo per sempre… Inizia così un viaggio musicale che non verrà mai dimenticato".

E voi cosa ne pensate? Darete una chance a questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre visual invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla splendida locandina di Listeners.